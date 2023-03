MotoGP | Francesco Bagnaia | “Mi sono molto divertito | ho vinto la Sprint Race con la gestione delle gomme”

(Di sabato 25 marzo 2023) Primadella storia dellaed è stato il n.1 ad aggiudicarsela., al termine di una corsaintensa, ha posto il suo sigillo a Portimao (Portogallo), primo round del Mondiale 2023 di. Sul tracciato lusitano, Pecco ha saputo rimanere calmo, dopo che Jorge Martin (2° in sella alla Ducati Pramac) ha cercato di fare la differenza e creare il gap. Negli ultimi due giri, però, il campione del mondo della top-class ne aveva di più, prendendosi nell’ultima tornata il primato e costruendosi un margine di sicurezza per non dare l’opportunità a Martin di rispondere. In terza posizione un eccellente Marc Marquez, sulla Honda, bravissimo a monetizzare tutte le occasioni che questagli ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : MOTOGP | È di Marc Marquez la prima pole della stagione 2023. Il pilota della Honda sul circuito di Portimao condiv… - OggiSportNotiz2 : Francesco Bagnaia su Ducati inizia da dove aveva finito l'anno scorso e da Campione del Mondo vince la Sprint Race… - zazoomblog : Classifica Mondiale MotoGP 2023: Francesco Bagnaia al comando! - #Classifica #Mondiale #MotoGP #2023:… - Agenzia_Ansa : MOTOGP | Francesco Bagnaia su Ducati ha vinto la prima sprint race della storia della MotoGp a Portimao, in Portoga… - rtl1025 : ??? Francesco #Bagnaia su #Ducati ha vinto la prima #sprintrace della storia della #MotoGp a #Portimao in Portogallo… -

Bagnaia su Ducati ha vinto la prima sprint race della storia dellaa Portimao in Portogallo in occasione del primo Gran Premio della stagione 2023 del MotoMondiale. Dietro al campione ...Bagnaia su Ducati ha vinto la prima sprint race della storia dellaa Portimao in Portogallo in occasione del primo Gran Premio della stagione 2023 del MotoMondiale. Dietro al campione ...PORTIMAO - Mille emozioni nella Sprint del GP di Portogallo , primo appuntamento del mondiale di, che vedeBagnaia trionfare davanti a Jorge Martin . L'ordine di arrivo Bagnaia Martin M. Marquez Miller Vinales A. Espargaro OUT Bezzecchi Bastianini Marini Mir A. Fernandez ...

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Oggi l’importante era essere nella top10" Eurosport IT

PORTIMAO (PORTOGALLO) – Francesco Pecco Bagnaia, campione del mondo in carica, vince la prima gara sprint nella storia del circus di MotoGp, sul circuigto di Algarve, in Portogallo. Alle sue spalle ...Francesco Bagnaia lancia un segnale importante a tutti e, da campione del mondo in carica, trionfa a Portimao aggiudicandosi la prima Sprint Race della storia per la MotoGP. Pecco porta a casa 12 ...