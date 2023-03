MotoGP | Francesco Bagnaia e Ducati puntano al doppio colpo “pole-Sprint Race” Aprilia | rivale principale

(Di sabato 25 marzo 2023) Sarà spettacolo all’Autodromo Internacional do Algarve. Sull’ottovolante lusitano assisteremo a un sabato che sa di storia. A Portimao, in Portogallo, assisteremo al primo atto della grande riforma, ovvero l’introduzione nel weekend delladella. Parliamo di una gara su distanza dimezzata rispetto a quella canonica della domenica, che conferirà punti ai primi nove in classifica (12-9-7-6-5-4-3-2-1). Un programma super intenso, poiché in mattinata si comincerà con le P3 (mezz’ora), la cui valenza sarà come quella delle “vecchie FP4” funzionali alla messa a punto delle moto, immediatamente seguite dalle qualifiche, che saranno in orario antimeridiano (11.50 italiane). Il format rimarrà il medesimo degli ultimi anni (Q1 per assegnare gli ultimi due posti rimasti nel Q2, riservato a 12 moto). L’esito delle qualifiche ...

Carola Bagnaia è la sorella del famoso pilota di MotoGP Francesco Bagnaia, meglio noto come Pecco. Sempre accanto al fratello, gli appassionati di corse l'avranno notata diverse volte nel paddock, a tifare, in ansia, per il suo campione.

Difendere il numero uno sul cupolino della sua Ducati rossa. Ecco l'obiettivo di Francesco Bagnaia, in arte Pecco, che inizia la stagione 2023 di MotoGp da campione del mondo in carica.