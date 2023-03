MotoGP, Enea Bastianini salterà anche il GP d’Argentina per la frattura alla scapola. Il comunicato della Ducati (Di sabato 25 marzo 2023) La notizia era nell’aria ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Enea Bastianini è stato dichiarato unfit per la gara di domani a Portimao e dovrà rinunciare anche al Gran Premio d’Argentina del prossimo weekend a Termas de Rio Hondo. Ad annunciarlo è stata la Ducati tramite un post sui social media, in cui si può vedere anche una foto del pilota romagnolo in ospedale con la spalla immobilizzata. “Auguriamo una pronta guarigione a Bastianini! A seguito dell’infortunio di oggi, Enea sarà costretto a saltare la gara di domani e quella della prossima settimana in Argentina. L’evoluzione delle sue condizioni determinerà il suo ritorno in pista“, si legge nel comunicato ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) La notizia era nell’aria ma adesso è arrivatal’ufficialità:è stato dichiarato unfit per la gara di domani a Portimao e dovrà rinunciareal Gran Premiodel prossimo weekend a Termas de Rio Hondo. Ad annunciarlo è stata latramite un post sui social media, in cui si può vedereuna foto del pilota romagnolo in ospedale con la spimmobilizzata. “Auguriamo una pronta guarigione a! A seguito dell’infortunio di oggi,sarà costretto a saltare la gara di domani e quellaprossima settimana in Argentina. L’evoluzione delle sue condizioni determinerà il suo ritorno in pista“, si legge nel...

