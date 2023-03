MotoGP, Enea Bastianini salterà anche il GP d’Argentina per infortunio (Di sabato 25 marzo 2023) Piove sul bagnato per Enea Bastianini che dopo esser caduto nel corso della Sprint Race non potrà gareggiare domani e nemmeno nel prossimo GP in Argentina. Il pilota Ducati si è infatti procurato una frattura alla scapola destra che lo costringerà ai box per i primi due appuntamenti della stagione; la conferma dell’infortunio e della ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) Piove sul bagnato perche dopo esser caduto nel corso della Sprint Race non potrà gareggiare domani e nemmeno nel prossimo GP in Argentina. Il pilota Ducati si è infatti procurato una frattura alla scapola destra che lo costringerà ai box per i primi due appuntamenti della stagione; la conferma dell’e della ... TAG24.

