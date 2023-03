MotoGp | a Portimao straordinaria pole di Marquez Bagnaia secondo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : Primo bollettino medico da Portimao 'Contusione polmonare, frattura della mandibola e frattura di una vertebra dors… - SkySportMotoGP : ????'?? ???????? ?????????? ?????????????????????????? ?????? ???? ????????????????: ?????? ???? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????????????? ?????? ???????????????? ???????? I risultati ?… - SkySportMotoGP : ?? MotoGP a Portimao? ?? Tutte le info in vista del GP del Portogallo ?? E' già bagarre da sabato 25 marzo, dalle… - sportface2016 : #MotoGP #PortugueseGP Marc #Marquez in pole a #Portimao: 'Ma non è la nostra posizione reale' - thelastcornerit : Marquez soffia a Bagnaia la pole a Portimao - -

Marc Marquez firma la prima pole dell'anno acon il nuovo record della pista (1:37.226). Il pilota Honda ha preceduto le Ducati di ... in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky SportLo ...È di Marc Marquez la prima pole della stagione 2023 in. Il pilota della Honda sul circuito dicondividerà la prima fila con le Ducati del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia e di Jorge Martin. La griglia di partenza ...Marc Marquez con la Honda ha conquistato la pole position del Gran Premio didel Portogallo, il primo della stagione. Marquez , dopo le difficoltà dei giorni scorsi ha sfoderato un giro incredibile - tutto nella scia di Enea Bastianini - chiudendo in 1'37 226 , battendo ...

MotoGP, i risultati delle qualifiche a Portimao: pole di Marquez, 2° Bagnaia Sky Sport

Di Salvatore Riggio Primo weekend stagionale per la MotoGp, in pista sul circuito di Portimao. Il campione del mondo Bagnaia è l'uomo da battere (Epa) Si alza il sipario sulla MotoGp. Il…