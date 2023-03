MotoGp | a Portimao per Marquez pole “da giocoliere” davanti a Bagnaia e Martin

(Di sabato 25 marzo 2023) Marccon la Honda ha conquistato laposition del Gran Premio didel Portogallo, il primo della stagione., dopo le difficoltà dei giorni scorsi ha sfoderato un giro incredibile – tutto nella scia di Enea Bastianini – chiudendo in 1’37?226, battendo il già stellare 1’37?290 di Pecco, che con la sua Ducati partirà dalla seconda piazza. Dietro di loro(Ducati), Oliveira (Aprilia), Miller (Ducati), Bastianini (Ducati), poi Vinales, settimo con l’Aprilia, Bezzecchi (Ducati), Marini (Ducati), decimo Zarco (Ducati). “Sono molto contento – ha commentatoai microfoni di Sky Sport – la prima qualifica partire in prima fila era l’obiettivo”. “Ho fatto il, non è stato il modo più bello di farlo perché ...

Portimao - Pilota Marc Marquez: un fuoriclasse. Si può discutere su tutto il resto, ma non su questo aspetto: ce ne sono pochi come lui. Per conquistare la prima pole del 2023, Marquez ha fatto… il ...L’alieno è tornato sulla terra. E’ vero che necessita ancora della scia per sfoderare il suo completo potenziale, ma la pole di Marc Marquez nel primo Gran Premio stagionale di Portimao è una perla ...