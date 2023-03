Moto3, risultati P3 GP Portogallo 2023: Ivan Ortolà in vetta con il record. Lontani gli italiani, solo Nepa nella top14 (Di sabato 25 marzo 2023) Ivan Ortolà ha fatto segnare il miglior tempo al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, appuntamento d’esordio del Mondiale di Moto3 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao lo spagnolo del team KTM Angeluss ha piazzato il nuovo record della pista in 1:46.971 aprendo un vero e proprio festival spagnolo con quattro iberici nelle prime cinque posizioni e sei nella top10. Ivan Ortolà ha preceduto per 99 millesimi il connazionale Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) in 1:47.070, mentre è terzo David Munoz (KTM BOE) a 101. Quarta posizione per il brasiliano Diogo Moreira (KTM MT) a 165 millesimi di distacco, mentre è quinto l’ennesimo spagnolo Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) a ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023)ha fatto segnare il miglior tempo al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio del, appuntamento d’esordio del Mondiale di. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao lo spagnolo del team KTM Angeluss ha piazzato il nuovodella pista in 1:46.971 aprendo un vero e proprio festival spagnolo con quattro iberici nelle prime cinque posizioni e seitop10.ha preceduto per 99 millesimi il connazionale Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) in 1:47.070, mentre è terzo David Munoz (KTM BOE) a 101. Quarta posizione per il brasiliano Diogo Moreira (KTM MT) a 165 millesimi di distacco, mentre è quinto l’ennesimo spagnolo Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) a ...

