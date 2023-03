Moto3 | qualifiche Gp Portogallo 2023 | risultati e griglia di partenza | pole position per Sasaki

(Di sabato 25 marzo 2023) Ie ladidel Gran Premio del, primo appuntamento del Mondiale di. Sul circuito di Portimao a conquistare laè stato Ayumusu Husqvarna davanti al rookie Josè Antonio Rueda e Joel Kelso. Tra gli italiani Nepa è il migliore in decima posizione, mentre Riccardo Rossi partirà dodicesimo. Delusione per Romano Fenati, apparso in grande difficoltà e costretto domani a partire dalla penultima fila. LadiRueda Kelso Holgado Ortolà Alonso Artigas Oncu Masia Nepa Toba Rossi Munoz Veijer Suzuki Bertelle Ogden Farioli Aji Azman Whatley Fenati Furusato Carrasco Fellon SportFace.

Moto3 Gp Portogallo Qualifiche – Ayumu Sasaki partirà dalla pole position nel Gran Premio del Portogallo classe Moto3, gara inaugurale del Motomondiale 2023. Il pilota del Team Intact GP