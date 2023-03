Moto3 | ordine di arrivo e classifica prove libere 3 GP Portogallo 2023 | Ortolà miglior tempo | indietro gli azzurri

(Di sabato 25 marzo 2023) Ivanfa segnare ilnella terza sessione didellaa Portimao, sede del GP del. Nella prima tappa stagionale del Motomondiale, il pilota spagnolo della KTM gira in 1:46.971, precedendo i connazionali Rueda e Munoz. Completano la top 5 il brasiliano Moreira e lo spagnolo Holgado. Primo degli italiani è Stefano Nepa in undicesima posizione. PiùRiccardo Rossi (diciassettesimo), quindi Matteo Bertelle (diciannovesimo), Filippo Farioli (ventesimo) e Romano Fenati (ventitreesimo).3 Ortola I. (Angeluss MTA Team) 1:46.971 Rueda J. A. (Red Bull KTM Ajo) +0.099 Munoz D. (Boe Motorsports) +0.101 Moreira D. (MT Helmets-MSI) ...

Diogo Moreira fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere della Moto3 in questo fine settimana in cui scatta il Motomondiale con il GP del Portogallo. A Portimao il pilota 18enne della KTM è di gran lunga il più veloce, con quasi tre decimi di margine su Daniel ...

