Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : MOTOGP | È di Marc Marquez la prima pole della stagione 2023. Il pilota della Honda sul circuito di Portimao condiv… - notizienet : Moto: Portogallo; a Ducati Bagnaia prima sprint race MotoGp - Secondo Jorge Martin davanti alla Honda di Marc Marqu… - News24_it : Moto: Portogallo; a Ducati Bagnaia prima sprint race MotoGp - repubblica : MotoGp, gran premio del Portogallo: Bagnaia vince la prima gara sprint della stagione - CorSport : ?? #Bagnaia vince la prima Sprint ??? #MotoGP, GP Portogallo ?? Da valutare condizioni #Bastianini -

Francesco Bagnaia su Ducati ha vinto la prima sprint race della storia della MotoGp a Portimao inin occasione del primo Gran Premio della stagione 2023 del MotoMondiale. Dietro al campione del mondo si è piazzata la Ducati Pramac di Jorge Martin e la Honda di Marc Marquez. .Riparte nel segno di Pecco Bagnaia il mondiale MotoGp . Il pilota torinese della Ducati ha vinto la gara sprint del Gp del, prima prova del Mondiale 2023. Bagnaia, campione del mondo in carica, ha preceduto la Ducati Pramac dello spagnolo Jorge Martin e la Honda di Marc Marquez ....00 Liechtenstein - Islanda 20:45 Malta - Italia 20:45 Irlanda del Nord - Finlandia 20:45 Lussemburgo -20:45 Slovacchia - Bosnia Erzegovina MOTORI -GP 15:00 GPCALCIO - ...

Moto: Portogallo; a Ducati Bagnaia prima sprint race MotoGp l'Adige

I primi verdetti Doppietta Ducati e non è una novità, con la casa di Borgo Panigale che ha piazzato 4 moto a punti a fronte di 3 Aprilia, una KTM e una Honda. Invalutabile la gara di Fabio Quartararo, ...La prima competizione si era aperta con Marc Marquez in pole position in seguito alle qualifiche del Moto GP del Portogallo e Bagnaia al secondo posto per 64 millesimi. Cresce quindi l'attesa per la ...