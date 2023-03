Moto GP, si corre in Portogallo: orari FP3 e qualifiche in programma (Di sabato 25 marzo 2023) Giornata di “corsa” per la Moto GP che torna in pista a Portimao. I Motociclisti, in attesa di definire le qualifiche nel pomeriggio di oggi, sono già proiettati alla gara di domani sul tracciato portohese. Il sabato si andrà a caccia del miglior tempo nelle qualifiche: ma in alcuni circuiti da oggi ci sarà una ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) Giornata di “corsa” per laGP che torna in pista a Portimao. Iciclisti, in attesa di definire lenel pomeriggio di oggi, sono già proiettati alla gara di domani sul tracciato portohese. Il sabato si andrà a caccia del miglior tempo nelle: ma in alcuni circuiti da oggi ci sarà una ... TAG24.

