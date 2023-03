Moto GP, paura per Pol Espargaro: frattura della mandibola e di una vertebra. Bagnaia: “Ghiaia troppo grossa, è pericoloso” (Di sabato 25 marzo 2023) Il mondiale Moto GP 2023 comincia con un incidente: a Portimao attimi di paura durante le prove libere di venerdì per la brutta caduta di Pol Espargaro, che riporta alla luce il problema della sicurezza dei piloti. Il pilota della Gas Gas ha perso aderenza con il posteriore alla curva 10 ed è andato a sbattere contro le barriere, e a causa della gravità della caduta i replay televisivi non hanno subito mostrato le immagini dell’accaduto. Una volta che Espargaro è stato dichiarato fuori pericolo hanno evidenziato che nonostante fosse finito davanti alla propria Moto questa non gli è finita addosso, picchiando sulle barriere a debita distanza dal pilota, che comunque ha subito un forte urto. Polemiche sulle vie di fuga che non hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Il mondialeGP 2023 comincia con un incidente: a Portimao attimi didurante le prove libere di venerdì per la brutta caduta di Pol, che riporta alla luce il problemasicurezza dei piloti. Il pilotaGas Gas ha perso aderenza con il posteriore alla curva 10 ed è andato a sbattere contro le barriere, e a causagravitàcaduta i replay televisivi non hanno subito mostrato le immagini dell’accaduto. Una volta cheè stato dichiarato fuori pericolo hanno evidenziato che nonostante fosse finito davanti alla propriaquesta non gli è finita addosso, picchiando sulle barriere a debita distanza dal pilota, che comunque ha subito un forte urto. Polemiche sulle vie di fuga che non hanno ...

