(Di sabato 25 marzo 2023) Il co -di, ideatore della teoria sull'evoluzione tecnologica dei chip per computer, èall'età di 94 anni. Ne dà notizia il colosso dei semiconduttori. Dottore in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Addio a Gordon Moore, cofondatore della Intel, guru della Silicon Valley, elaborò la legge sullo sviluppo dei micro… - robyleofrigio : RT @RaiNews: Addio a Gordon Moore, cofondatore della Intel, guru della Silicon Valley, elaborò la legge sullo sviluppo dei microchip https:… - _quarantadue_ : RT @RaiNews: Addio a Gordon Moore, cofondatore della Intel, guru della Silicon Valley, elaborò la legge sullo sviluppo dei microchip https:… - apsny_news : Morto Gordon Moore, co-fondatore Intel e ‘guru’ Silicon Valley – Mondo - MJDItaly : RT @RaiNews: Addio a Gordon Moore, cofondatore della Intel, guru della Silicon Valley, elaborò la legge sullo sviluppo dei microchip https:… -

Il co - fondatore di IntelMoore, ideatore della teoria sull'evoluzione tecnologica dei chip per computer, èall'età di 94 anni. Ne dà notizia il colosso dei semiconduttori. Dottore in chimica, nel 1968 creò NM ...alle Hawaii, all'età di 94 anni, l'imprenditore e informatico statunitenseMoore, cofondatore della multinazionale Intel nel 1968 (con Robert Noyce). Personaggio molto importante nel ...... dopo che il padre era stato accusato ingiustamente dello stesso reato ed eraprima di poter ... La regia, affidata a Seth, che viene dalle comedy ma anche da ibridazioni dramedy come ...

Morto Gordon Moore, co-fondatore Intel e 'guru' Silicon Valley Agenzia ANSA

(ANSA) - NEW YORK, 25 MAR - Il co-fondatore di Intel Gordon Moore, ideatore della teoria sull'evoluzione tecnologica dei chip per computer, è morto all'età di 94 anni. Ne dà notizia il colosso dei ...È morto Gordon Moore, cofondatore di Intel: sua la 'Legge' che ha modellato l'informatica MSI Spatium M570 HS: nuovo SSD PCie 5.0 per videogiocatori e professionisti Navigazione sostenibile: arriva ...