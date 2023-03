Morta a 33 anni Nicoletta Saracco, la testimonial per la lotta al tumore al seno che affrontava la malattia con ironia (Di sabato 25 marzo 2023) Quattro anni fa la diagnosi e da allora un lungo percorso di cure con l'impegno a raccogliere fondi grazie a una sua linea di abbigliamento e a raccontare la malattia sui social con leggerezza Leggi su repubblica (Di sabato 25 marzo 2023) Quattrofa la diagnosi e da allora un lungo percorso di cure con l'impegno a raccogliere fondi grazie a una sua linea di abbigliamento e a raccontare lasui social con leggerezza

