Morgan verso la co-conduzione di Sanremo 2024, Bugo sbotta: "Ringrazia il politico" (Di sabato 25 marzo 2023) Il Festival di Sanremo si è concluso solo qualche mese fa, ma l'occhio degli organizzatori è già focalizzato sulla prossima edizione. Con Amadeus saldo al timone, i vertici starebbero valutando i possibili co-conduttori e co-conduttrici che potrebbero affiancarlo. Secondo Leggo, tra i candidati principali ad accompagnare il conduttore, ci sarebbe Morgan. Una scelta piuttosto clamorosa visto i precedenti e che ha fatto arrabbiare molto Bugo, sua ex spalla. Sanremo 2024: Morgan verso la conduzione Stando a quanto emerso in queste ore, Amedeus si sarebbe già portato avanti per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Il sito Leggo rivela che il conduttore avrebbe contattato Morgan per guidare insieme la nuova edizione.

