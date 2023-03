Morata spinge per tornare in Serie A: la posizione di Juve, Milan e Roma (Di sabato 25 marzo 2023) Alvaro Morata in Italia si è sempre trovato benissimo e ci tornerebbe al volo. Ci sono le motivazioni famigliari ovviamente, visto che... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 marzo 2023) Alvaroin Italia si è sempre trovato benissimo e ci tornerebbe al volo. Ci sono le motivazioni famigliari ovviamente, visto che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Morata spinge per tornare in Serie A: la posizione di Juve, Milan e Roma: Alvaro Morata in Italia si è sempre trova… - cmdotcom : Morata spinge per tornare in Serie A: la posizione di Juve, Milan e Roma -