Morata-Milan, la nuova suggestione rossonera (Di sabato 25 marzo 2023) Bocce ferme in campionato per via della pausa per le Nazionali. I vari club con i giocatori rimasti, cominciano a preparare la ripresa del campionato. Ovviamente, è anche il caso del Milan che, oltre a pensare al fattore campo, inizia a studiare le strategie in vista del prossimo calciomercato estivo. Morata-Milan è una delle voci che aleggia nell’ambiente rossonero. L’ex attaccante della Juventus non vive un momento felicissimo all’Atletico Madrid, motivo per il quale la suggestione Morata–Milan, potrebbe magari concretizzarsi nel prossimo futuro. Affare che si potrebbe concludere soprattutto se l’attuale numero 9 del Diavolo Olivier Giroud, volesse cercare una nuova avventura con un’altra maglia. Ancora presto per stabilire la concreta veridicità di queste voci ma, ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 25 marzo 2023) Bocce ferme in campionato per via della pausa per le Nazionali. I vari club con i giocatori rimasti, cominciano a preparare la ripresa del campionato. Ovviamente, è anche il caso delche, oltre a pensare al fattore campo, inizia a studiare le strategie in vista del prossimo calciomercato estivo.è una delle voci che aleggia nell’ambiente rossonero. L’ex attaccante della Juventus non vive un momento felicissimo all’Atletico Madrid, motivo per il quale la, potrebbe magari concretizzarsi nel prossimo futuro. Affare che si potrebbe concludere soprattutto se l’attuale numero 9 del Diavolo Olivier Giroud, volesse cercare unaavventura con un’altra maglia. Ancora presto per stabilire la concreta veridicità di queste voci ma, ...

