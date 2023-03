Mondiali femminili di boxe, Irma Testa è medaglia d’oro nella categoria 57 chili (Di sabato 25 marzo 2023) Irma Testa è medaglia d’oro ai Mondiali femminili di boxe a Nuova Delhi nella categoria 57 kg. Una vittoria che arriva dopo l’argento di Sirine Chaarabi nella categoria 52 kg. L’azzurra ha sconfitto in finale la kazaka Ibragimova con un netto 5-0. Testa aggiunge così alla sua bacheca l’oro iridato dopo l’argento conquistato, nella stessa categoria, al Mondiale dello scorso anno a Istanbul. Nel suo palmares vanta anche due ori Europei e il bronzo olimpico conquistato ai Giochi di Tokyo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023)aidia Nuova Delhi57 kg. Una vittoria che arriva dopo l’argento di Sirine Chaarabi52 kg. L’azzurra ha sconfitto in finale la kazaka Ibragimova con un netto 5-0.aggiunge così alla sua bacheca l’oro iridato dopo l’argento conquistato,stessa, al Mondiale dello scorso anno a Istanbul. Nel suo palmares vanta anche due ori Europei e il bronzo olimpico conquistato ai Giochi di Tokyo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

