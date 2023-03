Mondiali: Charlene Guignard e Marco Fabbri splendidi argento (Di sabato 25 marzo 2023) Bergamo. A Saitama dove nel 2014 Anna Cappellini – Luca Lanotte conquistarono il titolo iridato e Carolina Kostner il bronzo, continua la splendida avventura degli atleti italiani a questa edizione mondiale 2023. La free dance finale ha riservato grandi soddisfazioni ed emozioni per gli azzurri in gara. Infatti Charlene Guignard Marco Fabbri hanno sfoderato un programma pressoché perfetto con elementi tecnici che hanno ottenuto il massimo dei livelli (livello quattro) e valutazioni positive da parte del pannello dei giudici. Gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno ottenuto il loro personale con 131,64 per un totale di 219,85 loro record. Con questa prova si aggiudicano la loro prima medaglia iridata, un argento meraviglioso che rappresenta l’appagamento di tanti anni di sacrifici e di duro lavoro che ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 marzo 2023) Bergamo. A Saitama dove nel 2014 Anna Cappellini – Luca Lanotte conquistarono il titolo iridato e Carolina Kostner il bronzo, continua la splendida avventura degli atleti italiani a questa edizione mondiale 2023. La free dance finale ha riservato grandi soddisfazioni ed emozioni per gli azzurri in gara. Infattihanno sfoderato un programma pressoché perfetto con elementi tecnici che hanno ottenuto il massimo dei livelli (livello quattro) e valutazioni positive da parte del pannello dei giudici. Gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno ottenuto il loro personale con 131,64 per un totale di 219,85 loro record. Con questa prova si aggiudicano la loro prima medaglia iridata, unmeraviglioso che rappresenta l’appagamento di tanti anni di sacrifici e di duro lavoro che ...

