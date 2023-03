Mondiali boxe Nuova Delhi 2023 | Testa medaglia d' oro nei 57 kg

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Irmatrionfa aidiin India. L'azzurra, 25 anni, conquista lad'oro nella categoria 57 kg superando in finale, ai punti (5-0), la kazaka Karina Ibragimova. L'Italia chiude la spedizione anche con l'argento di Sirine Charaabi, che nella finale della categoria 52 kg cede alla cinese Yu Wu. "Sono molto felice di questo titolo e dellad'oro che ho messo al collo perché sto lavorando da anni, sacrificando tutto, la mia adolescenza, la mia vita, per inseguire un sogno e se questi sono i risultati vorrei farlo per altri venti anni. Ora l'obiettivo è la qualificazione olimpica e sono ancora più motivata verso la meta", dicedopo il trionfo. "Sono davvero emozionata e contenta per il percorso che ho ...