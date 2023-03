Mondiali boxe Nuova Delhi 2023, Testa medaglia d'oro nei 57 kg (Di sabato 25 marzo 2023) Irma Testa trionfa ai Mondiali di boxe 2023 in India. L'azzurra, 25 anni, conquista la medaglia d'oro nella categoria 57 kg superando in finale, ai punti (5 - 0), la kazaka Karina Ibragimova. L'Italia ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) Irmatrionfa aidiin India. L'azzurra, 25 anni, conquista lad'oro nella categoria 57 kg superando in finale, ai punti (5 - 0), la kazaka Karina Ibragimova. L'Italia ...

