Mondiali boxe 2023 | chi è Irma Testa | la regina azzurra del ring

Irma Testa sul tetto del mondo. L'atleta italiana trionfa ai mondiali di pugilato in India, conquistando la medaglia d'oro nella categoria 57 kg grazie al successo ai punti contro la kazaka Karina Ibragimova. La 25enne atleta di Torre Annunziata, che fa parte delle Fiamme Oro, scrive un'altra pagina di storia per la boxe tricolore e per lo sport italiano. Il titolo mondiale è un'altra perla dopo il bronzo olimpico, prima medaglia per il pugilato italiano in campo femminile, nei pesi leggeri ai Giochi di Tokyo 2020. Testa, soprannominata Butterfly per i suoi movimenti sul ring, vanta anche due titoli europei e dal 2019 è campionessa continentale dei pesi piuma.