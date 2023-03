Mollicone fuori luogo, Ong Fedez, il posacenere della Cristallo: ecco il podio dei peggiori (Di sabato 25 marzo 2023) Giusta la battaglia contro l'utero in affitto, ma Mollicone eccessivo sulla pedofilia. E poi Mister Ferragnez che vuole comprarsi una nave per andare a prendere i clandestini. E le sardine in delirio green. ecco i peggiori della settimana Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 marzo 2023) Giusta la battaglia contro l'utero in affitto, maeccessivo sulla pedofilia. E poi Mister Ferragnez che vuole comprarsi una nave per andare a prendere i clandestini. E le sardine in delirio green.settimana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Tutte le gaffe della destra: da quando è al governo si è fatta notare soprattutto per le uscite sgrammaticate, fuor… - carmen_distaso : RT @ercivettone1: Al di là di come uno la pensi sull'utero in affitto . L'importante è aver chiaro che queste tematiche vengono tirate fuor… - icar0libero : che comunque fa ridere (per non puanfere) come ai vertici si scandalizzano per un limone tra uomini in diretta a sa… - knulp_aleava : RT @ercivettone1: Al di là di come uno la pensi sull'utero in affitto . L'importante è aver chiaro che queste tematiche vengono tirate fuor… - medicojunghiano : RT @pleporace: «Mollicone fuori luogo, #Rampelli maldestro» Il sottosegretario di Fratelli d’Italia contesta le parole dei due meloniani su… -