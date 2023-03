Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ticinonline : Il ministro della Difesa moldavo parla di uno «scenario inesistente» ed elogia il popolo ucraino #moldavia #difesa… - aliseo_ed : ????Il Primo Ministro del #Giappone, Fumio Kishida è a #Kiev per una visita di Stato non annunciata ??#Ue: siglato l’… - uaworldit : ???? La Moldavia sta preparando sanzioni personali contro circa 25 persone in relazione alla guerra della Russia cont… - tobiamc : RT @Gianl1974: ?? Chisinau si unirà alle sanzioni anti-russe dell'UE e le introdurrà contro alcuni cittadini russi , ha affermato il minist… - taddeo_lee : RT @Gianl1974: ?? Chisinau si unirà alle sanzioni anti-russe dell'UE e le introdurrà contro alcuni cittadini russi , ha affermato il minist… -

Alla domanda se esista il rischio di un attacco imminente contro la, ilha affermato che ''al momento non esiste uno scenario del genere''. ''Ciò è dovuto al coraggio e alla ...... tenuto conto della guerra nel Paese vicino e le sue conseguenze, tuttavia, al momento, non c' il rischio di un attacco imminente contro la. Lo ha detto ildella Difesa moldavo ...Mosca tramite i suoi scherani filo - russi è all'attacco e vuole destabilizzare a tutti i costi lache guarda all'Europa. E lancia accuse. Il Presidente moldavo Maia Sandu e il PrimoDorin Recean stanno preparando un complotto per organizzare una provocazione militare in ...

Moldavia, ministro Difesa esclude rischio attacco imminente Agenzia ANSA

Alla domanda se esista il rischio di un attacco imminente contro la Moldavia, il ministro ha affermato che ''al momento non esiste uno scenario del genere''. ''Ciò è dovuto al coraggio e alla ...non c'è il rischio di un attacco imminente contro la Moldavia»: lo ha detto il ministro della Difesa moldavo Anatolie Nosatii in una intervista all'agenzia Agerpres, citata dalla Moldpres. «Allo ...