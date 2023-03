Mobilità, via al progetto Apcoa-Emoby: Hub intelligenti nei parcheggi urbani (Di sabato 25 marzo 2023) Prende il via un importante progetto italiano per lo sviluppo di infrastrutture di sharing di e-bike stazionate all’interno di una rete di parcheggi ubicati nelle principali città della penisola. L’iniziativa è frutto di un accordo tra Apcoa Parking Italia, operatore leader dei servizi di parcheggio in Italia e in Europa, ed Emoby, player italiano della Mobilità sostenibile, che realizza avanzate soluzioni in logica MaaS e innovativi sistemi automatizzati per il noleggio e la ricarica, in specie per induzione, di dispositivi elettrici di micro-Mobilità in particolare per e-bike e-mobility scooter. Per Apcoa il progetto rientra nel programma ‘Apcoa Urban Hubs’, che, a livello di Gruppo in tutta Europa, mira alla ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 marzo 2023) Prende il via un importanteitaliano per lo sviluppo di infrastrutture di sharing di e-bike stazionate all’interno di una rete diubicati nelle principali città della penisola. L’iniziativa è frutto di un accordo traParking Italia, operatore leader dei servizi dio in Italia e in Europa, ed, player italiano dellasostenibile, che realizza avanzate soluzioni in logica MaaS e innovativi sistemi automatizzati per il noleggio e la ricarica, in specie per induzione, di dispositivi elettrici di micro-in particolare per e-bike e-mobility scooter. Perilrientra nel programma ‘Urban Hubs’, che, a livello di Gruppo in tutta Europa, mira alla ...

