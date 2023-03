Minacce e lesioni a poliziotti, denunciato ad Ischia (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Un cittadino romeno con precedenti di polizia, di 43 anni di età, è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Ischia per per minaccia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: ieri sera l’uomo era stato notato da una pattuglia intenta nel controllo del territorio litigare violentemente con un’altra persona. Gli agenti hanno deciso quindi di identificarli entrambi ma, il cittadino romeno, durante il controllo è andato in escandescenze ed offeso i poliziotti che hanno deciso perciò di condurlo presso gli uffici del commissariato dove l’uomo ha aggredito uno di loro; alla fine, non senza difficoltà, l’uomo è stato bloccato e denunciato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Un cittadino romeno con precedenti di polizia, di 43 anni di età, è statodalla Polizia di Stato diper per minaccia,e resistenza a pubblico ufficiale: ieri sera l’uomo era stato notato da una pattuglia intenta nel controllo del territorio litigare violentemente con un’altra persona. Gli agenti hanno deciso quindi di identificarli entrambi ma, il cittadino romeno, durante il controllo è andato in escandescenze ed offeso iche hanno deciso perciò di condurlo presso gli uffici del commissariato dove l’uomo ha aggredito uno di loro; alla fine, non senza difficoltà, l’uomo è stato bloccato e. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

