Millie Bobby Brown | la bambina prodigio di Stranger Things dai grandi progetti

(Di sabato 25 marzo 2023) Life&People.it, una delle protagoniste indiscusse della serie cult “”, avrebbe rifiutato un cachet di 12 milioni di dollari per la partecipazione ad uno spin-off dedicato interamente al suo personaggio, Undici. La notizia, arrivata dai media inglesi, ha fatto il giro del mondo, ma smentita nelle ultime ore dagli autori della serie Netflix attraverso un tweet postato dal profilo ufficiale degli sceneggiatori. Le testate inglesi, fra cui addirittura il Daily Mail, negli ultimi giorni avevano, infatti, riportato che la giovanissima attrice avrebbe comunicato l’addio alla rivista Seventeen: “Sono decisamente pronta a concludere. Gran parte della storia è stata raccontata ora, e noi la conosciamo, è stata nelle nostre vite per molto tempo. Sono pronta a dire addio a ...

