Milano: doveva scontare 5 anni per furti e rapine, rintracciato in campo nomadi (Di sabato 25 marzo 2023) Milano, 25 mar. (Adnkronos) - Era destinatario di un ordine di carcerazione emesso il 5.1.2022 dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, per l'espiazione della pena di 4 anni 11 mesi e 10 giorni di reclusione per una serie di furti e rapine commessi a Milano, ma da tempo aveva fatto perdere le proprie tracce. Ieri mattina, però, è stato rintracciato in un campo nomadi e arrestato. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Greco Turro, in collaborazione con i poliziotti del commissariato Sesto San Giovanni, della squadra mobile di Milano e di Pavia, di equipaggi del reparto prevenzione crimine e del gabinetto regionale della polizia scientifica, hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023), 25 mar. (Adnkronos) - Era destinatario di un ordine di carcerazione emesso il 5.1.2022 dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di, per l'espiazione della pena di 411 mesi e 10 giorni di reclusione per una serie dicommessi a, ma da tempo aveva fatto perdere le proprie tracce. Ieri mattina, però, è statoin une arrestato. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Greco Turro, in collaborazione con i poliziotti del commissariato Sesto San Giov, della squadra mobile die di Pavia, di equipaggi del reparto prevenzione crimine e del gabinetto regionale della polizia scientifica, hanno ...

