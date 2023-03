Milano Boxing Night, rissa nel pubblico: coinvolti anche Marvin Vettori e Tony Effe (VIDEO) (Di sabato 25 marzo 2023) Nervi tesissimi all’Allianz Cloud di Milano, teatro della Milano Boxing Night. Tanti personaggi dello sport e dello spettacolo stavano assistendo all’evento e alcuni sono rimasti coinvolti in una rissa scoppiata a pochi passi dal ring. Tra questi anche Marvin Vettori, lottatore italiano reduce dalla vittoria a UFC 286. Vettori avrebbe preso le difese dell’amico Tony Effe, rapper e trapper ed ex componente della Dark Polo Gang. I due si sarebbero “confrontati” con Ion Real Deal, di seguito le immagini. IL VIDEO https://streamable.com/y1j9ty SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Nervi tesissimi all’Allianz Cloud di, teatro della. Tanti personaggi dello sport e dello spettacolo stavano assistendo all’evento e alcuni sono rimastiin unascoppiata a pochi passi dal ring. Tra questi, lottatore italiano reduce dalla vittoria a UFC 286.avrebbe preso le difese dell’amico, rapper e trapper ed ex componente della Dark Polo Gang. I due si sarebbero “confrontati” con Ion Real Deal, di seguito le immagini. ILhttps://streamable.com/y1j9ty SportFace.

