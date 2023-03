Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Vranckx: 'Sapevo che questa stagione sarebbe stata soprattutto di apprendimento. La concorrenza è grande e il pass… - Riccard17045943 : RT @AntoVitiello: #Vranckx: 'Sapevo che questa stagione sarebbe stata soprattutto di apprendimento. La concorrenza è grande e il passaggio… - FCalcistiche : RT @AntoVitiello: #Vranckx: 'Sapevo che questa stagione sarebbe stata soprattutto di apprendimento. La concorrenza è grande e il passaggio… - edoacm_ : RT @AntoVitiello: #Vranckx: 'Sapevo che questa stagione sarebbe stata soprattutto di apprendimento. La concorrenza è grande e il passaggio… - marcullo02 : RT @TuttoMercatoWeb: Milan soddisfatto della crescita di Vranckx. Il belga dal ritiro del Belgio U21: 'Futuro? Vedremo' -

Commenta per primo Se con la maglia delfatica a trovare spazio, Astercon la nazionale under 21 del Belgio è protagonista e capitano. Il talento classe 2002 ha giocato tutta la gara contro i pari età della Repubblica Ceca., nonostante il poco minutaggio, ha convinto i dirigenti rossoneri (Maldini e Massara su ... La cifra pattuita era di 12 milioni di euro ma ilproverà a chiedere uno sconto. Per il giovane ......al. Timo Bakayoko è un assoluto esubero, praticamente da sempre, e non c'è la minima intenzione di esercitare il riscatto su di lui. Per quanto concerne i nuovi arrivati Dest ele ...

Milan, Vranckx: “Il passaggio al campionato italiano non è scontato” | News Pianeta Milan

Tra i temi affrontati, oltre a quelli relativi alla rappresentativa belga, ci sono anche le sue sensazioni in merito a questo primo anno con la maglia del Milan. Di seguito le sue parole. “Spesso mi ...Aster Vranckx è stato intervistato da Sporza, tv belga, direttamente dal ritiro della nazionale under 21 di cui è capitano e titolarissimo a centrocampo. Inevitabile la domanda sul futuro, ...