Milan | ricordi Renato Sanches? È nel mirino della Premier

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DursoAVita1 : @enrick81 @napoliforever89 @famigliasimpson @Ma_rcell0 @misterf_tweets @Tvottiano @1vs100tw @Boomerissima2… - CorriereRomagna : Calcio, i ricordi di Massimo Agostini: 'L'Inter offriva di più, ma avevo dato la parola al Milan' -… - Sempre_Diavolo : @AnfetaMilan Ma poi ti ricordi che sulla panchina del Milan che ancora il Brother odiato da tutti - StopardiOO : @Cica7981 che ricordi, ero in curva a: quella palla la vedemmo entrare in porta con tutta la sua lentezza...nessun… - rossonero1969 : @Milanistifurios Lo ricordi il Milan dell'anno dello scudetto di Pioli, si giocava solo palla a terra,max 2 tocchi,… -

Sonobellissimi di quei tempi', hanno detto 'il Condor' Agostini e 'Seba' Rossi che ha ricordato come al suo arrivo in rossonero conobbe Carlo Sangiorgi, presidente fondatore delClub ...Sonobellissimi di quei tempi " hanno detto "il Condor" Agostini e "Seba" Rossi che ha ricordato come al suo arrivo in rossonero conobbe Carlo Sangiorgi , presidente fondatore delClub ...Oggi, Niccolò è tornato a parlare del suo periodo in rossonero, rievocando alcuniparticolari. Zanellato e il, il racconto dell'esordio in Europa League Zanellato , intervistato da ...

Calcio, i ricordi di Massimo Agostini: "L'Inter offriva di più, ma avevo ... Corriere Romagna

La prima annata di Divock Origi fino a questo momento non è certo da ricordare. Il belga arrivato dal Liverpool a parametro zero non ha rispettato in alcun modo le ...Domenica 26 marzo si gioca per la 2ª giornata di Poule Scudetto la sfida tra Milan e Fiorentina: Ganz vuole vincere ...