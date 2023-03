Milan, per l’attacco c’è il bomber di Europa League Boniface: tutti i dettagli dell’idea | Primapagina (Di sabato 25 marzo 2023) 2023-03-25 00:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: E’ nigeriano, è un attaccante, si chiama Victor, sta stupendo tutti quest’anno. No, non è Osimhen, che è destinato ad andare in Premier League a suon di milioni. Parliamo di Victor Boniface, possente attaccante classe 2000 alto 1,93 che sta facendo le fortune del sorprendente Royale Union Saint Gilloise: il club è secondo in Jupiler Pro League a soli tre punti dal Genk, e ai quarti di Europa League contro il Bayer Leverkusen dopo aver vinto il girone e fatto fuori l’altra Union, Berlino, agli ottavi grazie anche a una doppietta all’andata proprio di Boniface, che ha anche messo un assist al ritorno. Fanno 19 gol stagionali, 5 dei quali in Europa ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 marzo 2023) 2023-03-25 00:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: E’ nigeriano, è un attaccante, si chiama Victor, sta stupendoquest’anno. No, non è Osimhen, che è destinato ad andare in Premiera suon di milioni. Parliamo di Victor, possente attaccante classe 2000 alto 1,93 che sta facendo le fortune del sorprendente Royale Union Saint Gilloise: il club è secondo in Jupiler Proa soli tre punti dal Genk, e ai quarti dicontro il Bayer Leverkusen dopo aver vinto il girone e fatto fuori l’altra Union, Berlino, agli ottavi grazie anche a una doppietta all’andata proprio di, che ha anche messo un assist al ritorno. Fanno 19 gol stagionali, 5 dei quali in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Attilio #Fontana: 'Oggi #Cardinale mi ha illustrato il progetto per il nuovo stadio del #Milan che vorrebbe realizz… - AntoVitiello : ?? Dopo l'incontro stamattina al Comune di Milano, Gerry #Cardinale ha fatto visita anche al presidente della Region… - DiegoDeLucaTwit : Sarebbe arrivato prima per il #Napoli e anche per il #Milan, per la #Roma, per l'#Inter. Invece questo posto delir… - AndreaPropato : #Milan, in testa c’è #Morata. Piace lo spagnolo, il grande assist viene dal contratto. L’accordo con l’#Atletico sc… - illeggendario1 : RT @AnfetaMilan: Il Milan non sembra in partita per ora e c’è un innocuo pallone a centrocampo che Alexis “il leone” si appresta a controll… -

Thiaw sul Milan: 'Il giocatore che mi ha fatto impazzire è stato Boateng' Commenta per primo Malick Thiaw parla così sui giocatori che più lo hanno stupito della storia recente del Milan: 'Ronaldinho è stato il primo. Ma a posteriori, il giocatore che associo di più al Milan è Kevin ... Milan, Thiaw su Ibra: 'Odia perdere, gigantesco giocare con lui' Commenta per primo Dal ritiro della Germania Malick Thiaw parla di Zlatan Ibrahimovic: 'Ogni allenamento dà qualcosa ai suoi compagni di squadra. È un grande uomo, un vero capo. E odia perdere. È qualcosa di ... Milan, soddisfazione per Vrank Commenta per primo Se con la maglia del Milan fatica a trovare spazio, Aster Vranckx con la nazionale under 21 del Belgio è protagonista e capitano. Il talento classe 2002 ha giocato tutta la gara contro i ... Commentaprimo Malick Thiaw parla così sui giocatori che più lo hanno stupito della storia recente del: 'Ronaldinho è stato il primo. Ma a posteriori, il giocatore che associo di più alè Kevin ...Commentaprimo Dal ritiro della Germania Malick Thiaw parla di Zlatan Ibrahimovic: 'Ogni allenamento dà qualcosa ai suoi compagni di squadra. È un grande uomo, un vero capo. E odia perdere. È qualcosa di ...Commentaprimo Se con la maglia delfatica a trovare spazio, Aster Vranckx con la nazionale under 21 del Belgio è protagonista e capitano. Il talento classe 2002 ha giocato tutta la gara contro i ... Milan, per l'attacco c'è il bomber di Europa League Boniface: tutti i dettagli dell'idea Calciomercato.com Milan, Scaroni in viaggio verso New York per condividere i valori rossoneri Certamente sarà l'occasione per condividere la visione e i valori del Milan, una grande istituzione sociale e culturale che - anche attraverso il lavoro di Fondazione Milan, unisce oltre 500 milioni ... MILAN, SCARONI INCONTRA STUDENTI A NEW YORK "per condividere la visione e i valori di Ac Milan al "Change the wolrd - Model united nations"" al Palazzo di vetro delle Nazioni Unite. Domenica Scaroni sara' tra i principali relatori dell'evento ... Certamente sarà l'occasione per condividere la visione e i valori del Milan, una grande istituzione sociale e culturale che - anche attraverso il lavoro di Fondazione Milan, unisce oltre 500 milioni ..."per condividere la visione e i valori di Ac Milan al "Change the wolrd - Model united nations"" al Palazzo di vetro delle Nazioni Unite. Domenica Scaroni sara' tra i principali relatori dell'evento ...