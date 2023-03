Migranti: record sbarchi a Lampedusa, in 2mila in 24 ore (Di sabato 25 marzo 2023) Nuovo record di sbarchi a Lampedusa, con oltre 2mila Migranti in 24 ore. Sono 267 gli ultimi approdati sull'isola, fra la notte e l'alba di oggi, dopo che 6 dei 7 barchini sui quali viaggiavano sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) Nuovodi, con oltrein 24 ore. Sono 267 gli ultimi approdati sull'isola, fra la notte e l'alba di oggi, dopo che 6 dei 7 barchini sui quali viaggiavano sono ...

