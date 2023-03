Migranti, record sbarchi a Lampedusa: 2mila arrivi in 24 ore (Di sabato 25 marzo 2023) Gli ultimi approdati sull'isola sono 267: sono arrivati fra la notte e l'alba di oggi, dopo che 6 dei 7 barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla Ong Louise Michel e dalle motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza. Ieri si erano registrati 43 sbarchi con un totale di 1.778 arrivi Leggi su tg24.sky (Di sabato 25 marzo 2023) Gli ultimi approdati sull'isola sono 267: sono arrivati fra la notte e l'alba di oggi, dopo che 6 dei 7 barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla Ong Louise Michel e dalle motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza. Ieri si erano registrati 43con un totale di 1.778

In 24 ore sbarchi senza sosta di migranti tra Sicilia e Calabria PALERMO " Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti sulle coste italiane e i soccorsi in tutto il mediterraneo. Numeri da record a Lampedusa dove in 24 ore si sono registrati oltre 20 sbarchi per un totale di circa mille migranti. Salvataggi ...