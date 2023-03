Migranti, oltre 2mila persone arrivate a Lampedusa in 24 ore (Di sabato 25 marzo 2023) A Lampedusa sono arrivati oltre 2mila Migranti in 24 ore. Sono 267 gli ultimi approdati sull’isola, fra la notte e l’alba di oggi, dopo che 6 dei 7 barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla ong Louise Michel e dalle motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza. Ieri, sull’isola di Lampedusa, si sono registrati 43 sbarchi con un totale di 1.778 persone. All’hotspot di contrada Imbriacola, da dove ieri sono state trasferite complessivamente 525 persone, al momento ci sono 1.831 ospiti a fronte di poco meno di 400 posti. Durante la notte, la Ong Louise Michel ha agganciato, al largo delle isole Pelagie, e sono stati eventi Sar, due imbarcazioni alla deriva con a bordo in totale 78 Migranti originari di Guinea, Burkina Faso, Costa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Asono arrivatiin 24 ore. Sono 267 gli ultimi approdati sull’isola, fra la notte e l’alba di oggi, dopo che 6 dei 7 barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla ong Louise Michel e dalle motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza. Ieri, sull’isola di, si sono registrati 43 sbarchi con un totale di 1.778. All’hotspot di contrada Imbriacola, da dove ieri sono state trasferite complessivamente 525, al momento ci sono 1.831 ospiti a fronte di poco meno di 400 posti. Durante la notte, la Ong Louise Michel ha agganciato, al largo delle isole Pelagie, e sono stati eventi Sar, due imbarcazioni alla deriva con a bordo in totale 78originari di Guinea, Burkina Faso, Costa ...

