Migranti, Lampedusa scoppia: 2700 in 24 ore. Tra Ong, "viaggi fai da te" e Malta che fa spallucce, il bilancio sale (Di sabato 25 marzo 2023) Migranti, non c'è tregua per Lampedusa. Le Ong sono in piena attività, e con Malta che fa spallucce – ignorando volutamente le richieste di soccorso e di approdo. E dirottando di fatto barche e barchini verso l'Italia – non si fermano gli sbarchi nella più grande delle Pelagie, dove in poco più di 24 ore sono arrivate oltre 2.ooo persone. L'ultimo sbarco di oltre 260 stranieri di provenienza varia è della notte scorsa. Ma negli ultimi due giorni sono state decine gli arrivi di imbarcazioni diverse. Solo un elemento può fare da denominatore comune: quasi tutti sono salpati dalla Tunisia. Migranti, picco di sbarchi Lampedusa: approdano in 2700 in 24 ore Così, al netto di spostamenti e riassestamenti, sono 1.831 i Migranti ospiti dell'hotspot isolano, a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Fiume di arrivi sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati 20 sbarchi di oltre novecent… - localteamtv : Lampedusa, sbarchi record: decine e decine di migranti attendono avvolti nelle coperte i pulmini per essere condott… - localteamtv : Lampedusa, almeno 1000 migranti in 24 ore. Partono subito i trasferimenti: in 400 imbarcati a bordo della nave Piet… - Sbrn65 : RT @tempoweb: 'Arrivi a raffica'. Record di sbarchi a #Lampedusa #migranti #25marzo - razorblack66 : RT @gabrillasarti2: Soddisfatta se Guardia Costiera va a trainare clandestini in Italia ? È immigrazione illegale ? SI sono clandestini sen… -