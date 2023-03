Migranti, Lampedusa in emergenza: 2mila arrivi in 24 ore (Di sabato 25 marzo 2023) Record di sbarchi in un giorno, l'hotspot al collasso con 1.800 ospiti a fronte di una capienza di 400 ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Record di sbarchi in un giorno, l'hotspot al collasso con 1.800 ospiti a fronte di una capienza di 400 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Fiume di arrivi sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati 20 sbarchi di oltre novecent… - localteamtv : Lampedusa, sbarchi record: decine e decine di migranti attendono avvolti nelle coperte i pulmini per essere condott… - localteamtv : Lampedusa, almeno 1000 migranti in 24 ore. Partono subito i trasferimenti: in 400 imbarcati a bordo della nave Piet… - G44Gianna : RT @GiocoPerTe: Pazzesco DUEMILA MIGRANTI SBARCATI A LAMPEDUSA NELLE ULTIME 24 ORE. #Immigration - Italian : Migranti: record sbarchi a Lampedusa, in 2mila in 24 ore -