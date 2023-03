Migranti: Geo Barents a Bari domani sera,a bordo 190 persone (Di sabato 25 marzo 2023) E' previsto per domani sera, tra le 19.00 e le 20.00 , l'arrivo nel porto di Bari della nave Geo Barents di Medici senza frontiere con 190 persone soccorse al largo del Mediterraneo. Secondo quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) E' previsto per, tra le 19.00 e le 20.00 , l'arrivo nel porto didella nave Geodi Medici senza frontiere con 190soccorse al largo del Mediterraneo. Secondo quanto ...

