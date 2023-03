Migranti, affonda barcone con 34 dispersi: boom nella notte, oltre 1000 arrivi (Di sabato 25 marzo 2023) Un fiume di arrivi attraverso la rotta tunisina sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati venti sbarchi di oltre novecento naufraghi, mentre la Guardia Costiera ha operato soccorsi in area Sar anche nel mar Ionio e la Geo Barents di Medici Senza Frontiere ha recuperato altri rifugiati nel Mediterraneo. Sono un migliaio i Migranti giunti (altri 190 in arrivo nelle prossime ore a Bari) in Italia a bordo di barconi, messi in salvo dalle autorità italiane o dalle ong nell’arco di mezza giornata. Ma c’è anche chi, come già successo alcune settimane fa in acque calabresi, non ce l’ha fatta. Al largo della costa tunisina trentaquattro Migranti provenienti da Paesi dell’Africa sub-sahariana risultano dispersi dopo che la barca sui cui viaggiavano è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 marzo 2023) Un fiume diattraverso la rotta tunisina sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati venti sbarchi dinovecento naufraghi, mentre la Guardia Costiera ha operato soccorsi in area Sar anche nel mar Ionio e la Geo Barents di Medici Senza Frontiere ha recuperato altri rifugiati nel Mediterraneo. Sono un migliaio igiunti (altri 190 in arrivo nelle prossime ore a Bari) in Italia a bordo di barconi, messi in salvo dalle autorità italiane o dalle ong nell’arco di mezza giornata. Ma c’è anche chi, come già successo alcune settimane fa in acque calabresi, non ce l’ha fatta. Al largo della costa tunisina trentaquattroprovenienti da Paesi dell’Africa sub-sahariana risultanodopo che la barca sui cui viaggiavano è ...

