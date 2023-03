Migranti, a Lampedusa picco di sbarchi: oltre 2mila in 24 ore (Di sabato 25 marzo 2023) commenta A Lampedusa continuano senza sosta gli sbarchi di Migranti . Nelle ultime 24 ore gli arrivi hanno registrato un nuovo picco con oltre 2mila profughi. Ai 43 sbarchi di venerdì, per un totale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 marzo 2023) commenta Acontinuano senza sosta glidi. Nelle ultime 24 ore gli arrivi hanno registrato un nuovoconprofughi. Ai 43di venerdì, per un totale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Fiume di arrivi sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati 20 sbarchi di oltre novecent… - localteamtv : Lampedusa, sbarchi record: decine e decine di migranti attendono avvolti nelle coperte i pulmini per essere condott… - localteamtv : Lampedusa, almeno 1000 migranti in 24 ore. Partono subito i trasferimenti: in 400 imbarcati a bordo della nave Piet… - IL_PATRIOTAITA : RT @gabrillasarti2: La Guardia Costiera è la scafista autorizzata , sui barconi clandestini senza visto d' ingresso che si mettono in peric… - LucillaMasini : A Lampedusa picco di sbarchi: oltre 2mila in 24 ore. Va be', la Meloni ha fatto una figuraccia coi suoi elettori ri… -