Migranti, a Lampedusa due mila sbarchi in un giorno: Salvini non chiede le dimissioni di Piantedosi (Di sabato 25 marzo 2023) In tempi passati per molto meno Giorgia Meloni e Matteo Salvini chiedevano le dimissioni del ministro dell'interno. Ma con loro la situazione è peggiore, a dimostrazione che la propagante è utile solo ...

