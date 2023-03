Migranti, a Lampedusa approda anche la nave di Banksy con 116 migranti salvati in mare (Di sabato 25 marzo 2023) La nave umanitaria Louise Michel finanziata dallo street artist Banksy è approdata sabato al molo commerciale di Lampedusa con 116 migranti a bordo. I migranti sono stati assistiti e fatti salire su un pullman. Solo nella giornata di sabato, sono approdati sull'isola quasi 2mila migranti in decine di sbarchi, una cifra record. . <a href="https://www.lastampa.it/cronaca/2023/03/25/news/migranti record di sbarchi a Lampedusa oltre duemila in 24 ore-12719725/?ref=LSHSTD-BH-I0-PM8-S1-T1"><em><strong>Leggi l'articolo</strong></em></a> Leggi su lastampa (Di sabato 25 marzo 2023) Laumanitaria Louise Michel finanziata dallo street artistta sabato al molo commerciale dicon 116a bordo. Isono stati assistiti e fatti salire su un pullman. Solo nella giornata di sabato, sonoti sull'isola quasi 2milain decine di sbarchi, una cifra record. . Leggi l'articolo

