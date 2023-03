Migranti, 2mila sbarchi in 24 ore: chi sono e da dove vengono (Di sabato 25 marzo 2023) Si moltiplicano gli sbarchi dei Migranti sulle coste italiane. A Lampedusa sono giunti oltre 2mila profughi nelle ultime 24 ore. Ogni giorno arrivano in Sicilia e in Calabria persone in fuga dalla miseria provenienti dall’Africa, dal Medio Oriente e dell’Asia. sono 6mila da inizio anno, quasi 5 volte quelli del primo trimestre 2022. La situazione è drammatica. Uomini, donne, adolescenti, bambini anche neonati, o minori soli senza genitori né parenti vedono nell’Italia e nell’Europa la patria del benessere e della speranza. La possibilità di emergere dalla povertà e di fuggire per sempre dalle guerre, dalla fame e dalle disuguaglianze. Operazione di salvataggio di Migranti da parte della Guardia costiera. Foto Twitter @guardiacostieraAi 43 sbarchi di venerdì 24 marzo, ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 marzo 2023) Si moltiplicano glideisulle coste italiane. A Lampedusagiunti oltreprofughi nelle ultime 24 ore. Ogni giorno arrivano in Sicilia e in Calabria persone in fuga dalla miseria provenienti dall’Africa, dal Medio Oriente e dell’Asia.6mila da inizio anno, quasi 5 volte quelli del primo trimestre 2022. La situazione è drammatica. Uomini, donne, adolescenti, bambini anche neonati, o minori soli senza genitori né parenti vedono nell’Italia e nell’Europa la patria del benessere e della speranza. La possibilità di emergere dalla povertà e di fuggire per sempre dalle guerre, dalla fame e dalle disuguaglianze. Operazione di salvataggio dida parte della Guardia costiera. Foto Twitter @guardiacostieraAi 43di venerdì 24 marzo, ...

