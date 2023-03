Michelle Hunziker: “Sesso da ex con Eros Ramazzotti? Ogni tanto sì” (Di sabato 25 marzo 2023) Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono lasciati ormai da anni e hanno poi avuto due figli a testa con altri partner, Tomaso Trussardi per lei e Marica Pellegrinelli per lui. Anche questi legami si sono conclusi e questo non ha fatto che alimentare le speranze di chi sognava un loro ritorno di fiamma. Pur essendo tramontata questa ipotesi (lui ha iniziato una nuova love story con Dalila Gelsomino), l’affinità che i due hanno riscoperto nell’ultimo periodo, soprattutto ora che manca pochissimo al giorno in cui diventeranno nonni, ha contribuito a rafforzare l’idea che i sentimenti che li hanno uniti non si siano spenti del tutto. Vi raccomandiamo... Eros Ramazzotti: "Aurora sbarcherà nella musica, io ho ritrovato l'amore" ... Leggi su diredonna (Di sabato 25 marzo 2023)edsi sono lasciati ormai da anni e hanno poi avuto due figli a testa con altri partner, Tomaso Trussardi per lei e Marica Pellegrinelli per lui. Anche questi legami si sono conclusi e questo non ha fatto che alimentare le speranze di chi sognava un loro ritorno di fiamma. Pur essendo tramontata questa ipotesi (lui ha iniziato una nuova love story con Dalila Gelsomino), l’affinità che i due hanno riscoperto nell’ultimo periodo, soprattutto ora che manca pochissimo al giorno in cui diventeranno nonni, ha contribuito a rafforzare l’idea che i sentimenti che li hanno uniti non si siano spenti del tutto. Vi raccomandiamo...: "Aurora sbarcherà nella musica, io ho ritrovato l'amore" ...

