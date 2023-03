Michelle Hunziker: “Sesso da ex con Eros Ramazzotti? Ogni tanto sì” (Di sabato 25 marzo 2023) Ospite di Pio e Amedeo a Felicissima Sera su Canale 5, la showgirl svizzera non si è sottratta alle domande irriverenti dei due comici, per poi raddrizzare parzialmente il tiro. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di sabato 25 marzo 2023) Ospite di Pio e Amedeo a Felicissima Sera su Canale 5, la showgirl svizzera non si è sottratta alle domande irriverenti dei due comici, per poi raddrizzare parzialmente il tiro. L'articolo proviene da DireDonna.

