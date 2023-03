Michele Misseri | ' Sono io il colpevole Ho ucciso Sarah | liberate Sabrina e Cosima' La lettera ' confessione'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jennifieniston : ma michele misseri è in carcere? - adaalighi : RT @ilvocio: Michele Misseri uscirà prima dal carcere: la sua cella è troppo piccola. Missery non deve morire. Antonio Sacco @lundquivst #… - DIinterista : RT @_swalloween4_: @ilCallista mettigli un cappello da pescatore e diventa michele misseri - RoberVonTess : RT @ANNACippiu: No vabbè,ha ucciso la nipote,ha occultato il corpo,ora 'POVERINO' DEVE AVERE UNO SCONTO DI PENA E ANCHE UN RISARCIMENTO....… - _swalloween4_ : @ilCallista mettigli un cappello da pescatore e diventa michele misseri -

"Il vero colpevole sono io.", in una lettera a Telenorba, proclama nuovamente la propria colpevolezza a oltre dodici anni di distanza. Afferma di aver ucciso la nipote Sarah Scazzi ad Avetrana nell'agosto 2010, ...Altro tassello nel caso di Sarah Scazzi : il mezzo utilizzato è quello della lettera e il mittente è lo zio della ragazza,. L'uomo, che il giorno prima aveva appreso la notizia dello sconto di pena di 41 giorni ricevuto a seguito del decreto cosiddetto svuota - carceri , ha scelto l'emittente Telenorba ...

Michele Misseri, sconto di pena di 41 giorni per l'omicidio di Sarah Scazzi TGCOM

BARI - “Sono io il vero colpevole. Quando esco da qui non mi fermerò perché devo lottare per mia figlia Sabrina e mia moglie Cosima, sono innocenti e ho paura che mia figlia la faccia finita per colpa ...Michele Misseri: cambia la sua pena per il caso dell'omicidio di Sarah Scazzi Cambia la pena per Michele Misseri, il 68enne contadino di Avetrana condannato in via definitiva a 8 anni di carcere per l ...