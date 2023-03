Michele Misseri: "Sono io il colpevole. Ho ucciso Sarah, liberate Sabrina e Cosima". La lettera "confessione" (Di sabato 25 marzo 2023) "Il vero colpevole Sono io." Michele Misseri , in una lettera a Telenorba, proclama nuovamente la propria colpevolezza a oltre dodici anni di distanza. Afferma di aver ucciso la nipote Sarah Scazzi ad... Leggi su feedpress.me (Di sabato 25 marzo 2023) "Il veroio.", in unaa Telenorba, proclama nuovamente la propriazza a oltre dodici anni di distanza. Afferma di averla nipoteScazzi ad...

