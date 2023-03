Metti in tasca due palline di carta stagnola: protezione assicurata contro le scosse (Di sabato 25 marzo 2023) Prova a mettere in tasca due palline di carta stagnola e guarda che cosa succede: protezione assicurata contro le scosse! La carta stagnola è uno strumento utilissimo in casa, soprattutto in cucina. Di solito si usa per coprire e conservare gli alimenti avanzati. Ma non finisce qua, perché può rivelarsi di grande aiuto anche in situazioni completamente differenti. Per esempio, si può mettere dietro al calorifero per diffondere maggiormente il calore nella stanza oppure per fare le meches ai capelli. Insomma, è perfetta praticamente per tutto! Metti 2 palline di carta stagnola in tasca e guarda cosa succede (Grantennistoscana.it)Forse, ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 25 marzo 2023) Prova a mettere induedie guarda che cosa succede:le! Laè uno strumento utilissimo in casa, soprattutto in cucina. Di solito si usa per coprire e conservare gli alimenti avanzati. Ma non finisce qua, perché può rivelarsi di grande aiuto anche in situazioni completamente differenti. Per esempio, si può mettere dietro al calorifero per diffondere maggiormente il calore nella stanza oppure per fare le meches ai capelli. Insomma, è perfetta praticamente per tutto!diine guarda cosa succede (Grantennistoscana.it)Forse, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tam_della : @TuttiZangh È conclamato che se metti in bocca una minchiata ad un essere ignorante, lui corre sui Social a pomparl… - orgiagi : @Lucafale Visto che restano impunite fanno bene almeno a far girare la loro faccia, magari se li riconosci la mano sulla tasca ce la metti. - MetelliaDolores : #Borseggiatrici ma queste sono apparse l'altro ieri? O prima era accettabile? A me se mi metti una mano in tasca senza permesso te la taglio - kokador1 : @faustojack @peppeprovenzano Ne metti in galera una incinta le altre capiscono punto, col buonismo gli ZINGARI ti… - Clabest2 : @realvarriale @sscnapoli @juventusfc E' un'inchiesta e il processo non é stato ancora fatto...ma vedo che la condan… -