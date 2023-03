Meteo | le previsioni in Campania di sabato 25 marzo 2023

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,25. Avellino – Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3318m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3309m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Webmartetv : Sicilia | Che tempo fa? Le previsioni del weekend di sabato 25 e domenica 26 marzo - - Milanodascoprir : Previsioni Meteo Lombardia di Sabato 25 marzo 2023: Sole prevalente e clima diurno molto mite… - sulsitodisimone : RT @meteoredit: Le previsioni #meteo per oggi, sabato 25 marzo 2023. ??? Ultime previsioni: - avespartacus : RT @wwwmeteoit: L'apice del freddo sarà raggiunto martedì 28 marzo. #previsioni #meteo - meteogiornaleit : **ULTIM'ORA** Meteo: siccità, peggiorano le previsioni a 10 giorni -

Liguria . Correnti occidentali umide trasportano sistemi nuvolosi poco attivi sulla Liguria. Tra lunedì e martedì rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali e calo delle temperature.Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Sabato 25 marzo 2023 Dopo i piovaschi della notte residui rovesci sullo Spezzino, ma in rapida attenuazione. Al ...Leper tutta la Sardegna aggiornate per sabato 25 marzo 2023. Il campo di alte pressioni continua a garantire tempo stabile e soleggiato in tutta l'Isola. I venti saranno moderati e il ...

Meteo, previsioni fine settimana 25-26 marzo: cosa ci aspetta METEO.IT

Nessun allarme per lo sversamento di una sostanza chimica che si è verificata nel porto olii... 104News 25-03-2023 07:42 CRONACA Genova, successo al Teatro NAzionale per l'Orestea Grande successo al ...Torna temporaneamente a migliorare il tempo nella giornata di domenica anche se non mancheranno ... mentre da lunedì i venti si disporranno dai quadranti settentrionali. PREVISIONE: Sulla nostra ...