Mes | l’Italia non cede al pressing della Ue | Foti | “Ci sono strumenti più efficaci per aiutare gli Stati”

In Europa cresce la pressione sull'Italia per ratificare la riforma del Mes. Sul fondo europeo salva-Stati la posizione di FdI e del governo è chiara e non da oggi. Così come è stato concepito è obsoleto, va corretto affinché diventi «uno strumento effettivamente capace di rispondere alle esigenze delle diverse economie». Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha ribadito anche recentemente come la pensa. Ora Bruxelles torna in pressing su Roma per la ratifica della riforma del Mes, con il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe che chiede ancora una volta di "andare avanti". Sulla questione ribatte e precisa il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti in una lunga intervista con l'Adnkronos.

